Москва, , 09:00 — REGNUM Астрофизическая космическая обсерватория «Гамма-400» будет запущена с космодрома «Восточный». Об этом сообщил научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.

Читайте также: Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» осмотрел три четверти неба

По его словам, которые приводит РИА Новости, на орбиту космический телескоп будет доставлен ракетой-носителем «Ангара».

Он пояснил, что ранее предполагалось, что для запуска будет использована украинская ракета «Зенит», затем в качестве вариантов обсуждался российский «Протон».

"Сейчас принято решение, что «Гамма-400» полетит на «Ангаре» с «Восточного», ̶ уточнил Гальпер.

Добавим, что запуск обсерватории намечается в 2030 году.

Комплекс научной аппаратуры «Гамма-400» предназначен для получения данных для определения природы «темной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, поиска и исследования гамма-всплесков.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года стало известно, что наблюдения российского телескопа ART-XC астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» позволили построить три четверти рентгеновской карты неба.

Читайте ранее в этом сюжете: Телескоп космической обсерватории «Спектр-РГ» завершил первый обзор неба