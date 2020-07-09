Канберра, , 08:31 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota в Австралии планирует модернизировать Land Cruiser Prado. Об этом сообщает австралийское издание Car Advice.

Основные изменения у Prado произойдут в технической части. Автопроизводители оснастят модель более мощным движком и более современным информационно-развлекательным комплексом, а также множеством ранее не доступных водителю опций. При этом автомобиль не будет иметь механическую трансмиссию в вариациях GX и GXL.

Под капотом новинки будет функционировать четырехцилиндровый турбированный дизельный движок рабочим объёмом 2,8 литра. Его производительность составит 204 л. с. (500 Нм). С ним агрегатируется 6-скоростной «автомат». Стоит отметить, что за 24 года присутствия на австралийском авторынке модель в первый раз перестанут предлагать с «механикой».

Сборка обновленного Prado стартует в августе 2020 года, а его реализация в Австралии должна начаться уже осенью нынешнего года.

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года дилеры Toyota в России продали 41 464 автомобиля, что на 10% меньше, чем год назад.

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