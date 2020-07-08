Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Компания Zephyr выпустила компьютерную мышь, которая призвана решить проблему потных ладоней. Об этом 8 июля сообщил журнал PC Gamer.

Производитель заявил, что он выпустил «первую в мире игровую мышь с защитой от запотевания». Корпус устройства имеет перфорации, а в саму мышь, по дизайну напоминающую MM710 от Cooler Master, встроен вентилятор, имеющий два режима работы: 4000 и 10 000 оборотов в минуту. При желании владелец устройства может его выключить.

https://twitter.com/pcgamer/status/1280914570773700608

Zephyr начнёт собирать предзаказы на устройство на платформе Kickstarter 22 июля 2020 года. Пока неизвестно, по какой цене производитель будет продавать мышь участникам кампании, но сейчас в магазине приобрести её можно за $79.

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