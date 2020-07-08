Москва, , 15:42 — REGNUM Полностью чистить кондиционер нужно не реже раза в год, менять фильтры в нём необходимо регулярно. Такие рекомендации опубликованы 8 июля Роскачеством.

«Проводите полную чистку хотя бы раз в год: фильтры мойте сами, а для обслуживания внешнего блока обращайтесь к специалистам», — советуют в организации.

Кондиционер нужно со временем чистить чаще. Если в устройстве предусмотрен режим осушения (Dry), его лучше использовать регулярно для предотвращения плесени. Использование максимальных режимов кондиционера снижает срок эксплуатации.

Фильтры можно менять самим, при этом после 6−8 чисток их пропускная способность снижается. В некоторых моделях есть датчики, предупреждающие о загрязнении фильтра.

Чтобы почистить кондиционер, его нужно обесточить, надеть защитные перчатки и маску и прочесть инструкцию к устройству. Дома лучше чистить только внешнюю поверхность блока и сетчатый фильтр, а компрессорный наружный блок и элементы, требующие разборки, — самим не трогать.

Извлеченный фильтр нужно промыть водой, можно после замачивания в мыльной воде. Воду, мыло и грязь смыть проточной водой, просушить и протереть элементы тряпочкой. Феном сушить фильтр не стоит — так можно повредить элементы кондиционера. Снаружи устройство лучше протирать, а внутри — пылесосить.