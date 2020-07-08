Пекин, , 15:02 — REGNUM Компания Lynk & Co (принадлежит автоконцернам Geely и Volvo) представила обновлённую модель 01. Об этом сообщается на сайте Drive.ru.

Стоит отметить, что первая модель компании Lynk & Co была представлена ещё четыре года назад. После модернизации внешне кроссовер мало чем стал отличаться от актуальной версии.

Доработке подверглась радиаторная решетка и передний бампер, дизайн которого немного усложнился. На корме авто также прошли некоторые изменения — там появились новый задний бампер с диффузором.

Длина новинки подросла на 37 мм. Теперь она равна 4549 мм. Межосевое расстояние модели составляет 2734 мм.

Гамма моторов стала шире. У двухлитровой турбированной «четвёрки» серии Drive-E появятся новые более мощные модификации — 218 и 245 л. с. Все силовые агрегаты работают с 6-скоростным автоматом и 7-скоростным «роботом».

В Китае базовая комплектация Lynk & Co 01 стоит 150,8 тыс. юаней (около 1,5 млн рублей).

Ранее компания Geely провела премьеру электрокроссовера Geometry C, разработанного на базе компактного седана Geometry A.

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