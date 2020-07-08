Лондон, , 14:40 — REGNUM Британская компания Rolls-Royce анонсировала ограниченную серию купе Wraith под названием Kryptos. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Выпуск Wraith Kryptos будет ограничен 50 экземплярами. Таким образом, новинка станет коллекционной моделью, присоединившись к автомобилям Adamas и Luminary. Модель Kryptos создана по мотивам скульптуры Криптоса в Центральном разведывательном управлении Соединённых Штатов.

В компании утверждают, что разработали свой собственный шифр, «кодифицирующий путешествие, которым смогут овладеть лишь немногие». Рассмотреть шифр можно на приборной панели. Здесь он охватывает большую часть центральных секций. Другой, шифр встроен в потолок и на передних подголовниках.

Стоимость загадочного авто Rolls-Royce пока не раскрывается.

Напомним, с января по май 2020 года в сегменте люксовых машин рост продаж на авторынке России показала только компания Rolls-Royce, которая за пять месяцев реализовала 61 новый автомобиль (+5%).

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