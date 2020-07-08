Берлин, , 14:28 — REGNUM Член правления концерна Daimler (компания, которой принадлежит Mercedes) Маркус Шефер рассказывает о особенностях нового седана Mercedes S-class поколения W223. Видеоролик с обзором авто размещен на канале REC Anything в YouTube.

Главным новшеством Mercedes S-Class стал огромный экран информационно-развлекательной системы MBUX с технологией дополненной реальности.

Дисплей стал одним из самых крупных в автомобильной промышленности, уступая лишь 17-дюймовому дисплею, которым оснащены электромобили Tesla.

Новое поколение S-class автопроизводители оснастили плагин-гибридной силовой установкой PHEV, которая позволяет автомобилю проехать без подзарядки порядка 100 км. Также в линейку моторов модели войдут четырех-, шести‑ и восьмицилиндровые движки.

Отмечается, что новинка будет продаваться в трёх версиях колесной базы: стандартная, длинная и лимузин.

Ранее японские тюнеры из ателье Wald International создали пакет доработок для кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe. Выделяется новинка огромными колесными дисками размером 10,5×24 дюйма с полированным ободом.

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