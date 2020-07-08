Берлин, , 11:23 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW приступил к заключительному этапу тестирования прототипа рестайлингового купе BMW M4. Снимки с испытаний авто размещены на сайте Motor1.

Обновлённый автомобиль проходит испытание на дорогах общего пользования в одной из стран Евросоюза. Несмотря на камуфляж, можно с уверенностью сказать, что новинка будет иметь большую фальшрадиаторную решетку и фирменные «ноздри».

В движение рестайлинговую версию M4 приводит шестицилиндровый движок B58 с турбированным наддувом. Мощность этого агрегата превышает 500 «лошадей». Двигатель будет агрегатируется с коробкой передач с двойным сцеплением, а привод 4×4 появится уже в базовой комплектации.

Также покупателям будет доступна 6-скоростная механическая трансмиссия, сочетающаяся с задним приводом и мотором порядка 480 л. с.

Премьера автомобиля запланирована на сентябрь текущего года.

Ранее тюнинг-ателье Mission Performance разработало версию кроссовера BMW X3 с задним приводом, благодаря которому авто хорошо подходит для дрифта. Владельцы этого модернизированного авто могут переключить полный привод на задний одним нажатием на тумблер.

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