Рим, , 10:53 — REGNUM Тизер нового гибридного суперкара Lamborghini Sian был опубликован на официальной странице компании в Twitter.

На новом тизерном изображении запечатлена часть экстерьера, которая принадлежит гибридному суперкару Sian FKP 37. Это авто было представлено на автомобильном салоне во Франкфурте в прошлом году.

На изображении можно разглядеть надпись Realizzata a Sant'agata Bolognese — это означает, что авто было создано в Сант-Агата-Болоньезе. Это город в Италии, в котором расположена штаб-квартира автокомпании.

Официальная премьера гибридного суперкара Lamborghini состоится 8 июля текущего года в 18:00 мск.

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