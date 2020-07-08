Сеул, , 09:33 — REGNUM Спортивное подразделение N Perfoemance южнокорейской компании Hyundai выпустит более мощную версию кроссовера Hyundai Tucson. Об этом сообщает The Korean Car Blog.

«Заряженную» версию Tucson оборудуют турбированным мотором на 2,5 л мощностью 340 л. с. По предварительным данным, это будет двигатель из семейства Theta3, который будет идти с наддувом и без него. Агрегатироваться мотор будет с восьмискоростным «автоматом». Кроме того, в моторной линейке кроссовера будет также движок на 1,6 л.

Благодаря 2,5-литровому мотору Tucson сможет разгонятся с 0 до 100 км/ч за 6 с. Конкуренцию ему могут составить такие модели, как Hyundai Tucson N станут Cupra Ateca, Audi SQ5 и Volkswagen T-Roc R.

Представлен Hyundai Tucson нового поколения будет уже в этом году. Hyundai также планирует вместе с презентацией модели продемонстрировать новое дизайнерское направление марки. Внутри модели будет установлен вертикальный планшет в стиле моделей Tesla и Volvo.

Напомним, в Китае за январь-июнь 2020 года Honda Breeze обошла по продажам Hyundai Tucson.

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