Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Эксперты американского аэрокосмического агентства NASA и корпорации Boeing завершили изучение всех обстоятельств испытательного полёта космического корабля Starliner без экипажа в декабре 2019 года, в ходе которого тот не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в работе бортового оборудования. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба NASA.

«NASA и Boeing провели огромную работу, оценив все вопросы, связанные с непилотируемым полётом корабля», — отметил помощник директора NASA Стив Джарсек. По его словам, результаты этой работы помогут в дальнейших разработках и испытаниях корабля Starliner.

Отмечается, что 21 рекомендация имеет отношение к процессу испытаний узлов корабля, 10 рекомендаций — к проверке компьютерных программ. Ещё в 35 рекомендациях говорится о корректировке бортовой документации. Последние 14 рекомендаций касаются организационных вопросов и системы определения полетного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению представителей американского аэрокосмического агентства NASA, во время испытательного полёта космического корабля Starliner дважды возникала ситуация, при которой корабль мог быть утерян.

Читайте также: Корабль Boeing Starliner повторно отправится к МКС без экипажа осенью — СМИ

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA заявили, что корабль Starliner дважды подвергся угрозе уничтожения