Сеул, , 05:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics на фоне пандемии коронавируса начала производство портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов и других малогабаритных электронных устройств. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба южнокорейской корпорации.

Отмечается, что начало производства стерилизатора было продиктовано растущим спросом на подобные устройства в связи с пандемией нового коронавируса.

Как говорится в анонсе продукта, ультрафиолетовый стерилизатор за 10 минут работы способен уничтожить до 99% бактерий, которые находятся на поверхностях помещённых в него гаджетов. Устройство также оснащено функцией беспроводной зарядки для смартфонов. В Южной Корее прибор предполагается продавать по центе 49,5 тыс. вон ($40).

Напомним, ранее власти Южной Кореи констатировали начало в стране второй волны заражений коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом нового типа, при этом, среди них лишь 30 связаны с заражением внутри страны, остальные — завозные. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 13 244.

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