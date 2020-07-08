Тегеран, , 08:43 — REGNUM 7 июля командующий военно-воздушными силами армии Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что сегодня Иран способен производить различные тренажеры для изучения военных и невоенных самолетов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на церемонии открытия тренажерного комплекса Ил-76 (имени Ильюшина), Насирзаде отметил, что иранский воздушный флот состоит из различных самолетов восточных и западных образцов.

Он также подчеркнул, что система-симулятор Ил-76 является значительным шагом в производстве тяжелых и полутяжелых самолетов. Он отметил, что тренажерная система Ил-76 «Ильюшин» будет введена в эксплуатацию во время священной недели обороны на авиабазе Шахид-Доран.

Между тем, начальник отдела исследований и самообеспечения иранской армии Амир Махди Дабаг заявил, что самолёты F4E, F-7, Су-24 и МиГ-29 также были смоделированы.