Вашингтон, , 20:16 — REGNUM На американском сегменте Международной космической станции отказал блок электропитания, расположенный на внешней обшивке станции. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает NASA.

Сообщается, что отказ блока дистанционного управления электропитанием произошел еще 1 июля. Данный блок использовался для подачи электропитания на один из компьютеров снаружи станции.

В NASA отметили, что в конце текущей недели (до 12 июля) блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, которым управляют с Земли.

Напомним, что сейчас на МКС работают пять человек: два космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также три астронавта NASA — Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен. При этом Бенкен и Херли были доставлены на МКС новым американским космическим кораблем Crew Dragon.