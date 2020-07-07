Анкара, , 20:04 — REGNUM Турецкие военные приступили к новым испытаниям зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед, расположенной рядом с Анкарой. Об этом сообщает Fighter Jets World.

Сообщается, что испытания начались еще 4 июля и продлятся до 26 ноября. Местные власти предупредили, что в рамках испытаний истребители будут летать на больших и малых высотах.

Отмечается, что власти Турции проигнорировали предупреждение властей США о том, что в случае начала испытаний Вашингтон введет новые санкции против Анкары.

Напомним, что поставки российских ЗРК С-400 в Турцию спровоцировали определенный разрыв между Турцией и США. Сперва Анкара хотела закупить у своих союзников по военному блоку НАТО современные зенитно-ракетные комплексы, но и США и Франция отказали Турции в этом. Тогда турецкой стороне пришлось купить российские ЗРК С-400. Однако в Вашингтоне потребовали от Турции отказаться от это покупки. Но Анкара давлению не поддалась и закупила эти комплексы.