Москва, , 17:01 — REGNUM Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий работает над созданием комплексной системы защиты, включающая наземную и авиационную группировки, для безопасного мореплавания в акватории Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в плотном взаимодействии сдругими федеральными органами исполнительной власти МЧС готово обеспечивать мероприятия по безопасному мореплаванию в акватории Северного морского пути. Чтобы реализовать эти цели министерство создает комплексную систему безопасности в Арктической зоне, которая включает в себя наземную и авиационную группировки, а также экспериментальный полигон для апробации перспективных образцов техники, оборудования, снаряжения и технологий, предназначенных для работы в условиях низких температур.

На данный момент в Арктическом регионе действуют семь комплексных аварийно-спасательных центра МЧС России. Они занимаются поиском и спасением людей на водных объектах, в лесотундре. Кроме того они оказывают различную помощь при чрезвычайных ситуациях.