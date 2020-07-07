Москва, , 15:49 — REGNUM В Бразилии будет установлена беззапросная измерительная станция (БИС) «СМ-ГЛОНАСС». Соответствующий контракт на её размещение в города Белен в штате Пара научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», входящая в госкорпорацию «Роскосмос» заключила с Федеральным университетом Пары (UFPA) и Фондом поддержки и развития исследований (FADESP). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Роскосмоса 7 июля.

«Это шестая по счёту БИС в составе зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС, создаваемой НПК «СПП» в рамках ОКР «Сигал», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе пояснили, что радиотехническая станция БИС «СМ-ГЛОНАСС» предназначена для непрерывного слежения за открытыми сигналами систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, COMPASS, QZSS, приёма навигационных кадров и контроля параметров достоверности открытых навигационных сигналов спутников глобальных навигационных спутниковых систем.

Как сообщало ИА REGNUM, первая наземная станция системы ГЛОНАСС была открыта в Западном полушарии в 2013 году. Станция сбора измерений системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС заработала на территории Университета в столице Бразилии.

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