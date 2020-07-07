Москва, , 15:48 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на новый Porsche 911 Turbo. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Новое купе и кабриолет Porsche 911 Turbo в семействе 911 находятся на ступень ниже модификации 911 Turbo S.

В качестве силового агрегата 911 Turbo получит двигатель V6 на 3,75 л. Стоит отметить, что Turbo S имеет такой же движок. Однако при этом мотор 911 Turbo обладает мощностью 581 л. с., а Turbo S — 650 «лошадей».

Пока нет точной информации, когда 911 Turbo поступит в продажу в России.

Ранее стало известно, что Росстандарт перевел сертификацию автомобилей в онлайн-режим в связи с пандемией коронавируса.

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