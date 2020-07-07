Токио, , 09:47 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda провёл рестайлинг компактного кроссовера WR-V, предназначенного для индийского авторынка. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Основные доработки коснулись технической части автомобиля. В линейке двигателей модели числятся два мотора. Мощность 1,2-литрового атмосферного движка равна 90 л. с., а производительность второго 1,5-литрового турбированного дизеля — 100 «лошадей». Силовые агрегаты сочетаются с механической коробкой передач и передним приводом.

Построен WR-V на платформе от модели Honda Jazz предыдущего поколения.

Обновлённое авто имеет и некоторые доработки внешнего вида. Машина оснащена модернизированной решёткой радиатора и доработанным передним бампером. Кроме того, стоит отметить появление светодиодной оптики и новый дизайн колесных дисков.

Внутри обновлённой машины появилась новейшая информационно-развлекательная система с диагональю дисплея 7 дюймов.

Ранее специалисты автокомпании Honda Access в честь двадцатилетия родстера Honda S2000 создали для него аэродинамический обвес кузова. Кроме того, в юбилейном авто произведены некоторые косметические изменения в салоне, а также установлена модернизированная подвеска.

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