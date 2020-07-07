Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Google, Facebook, WhatsApp, Telegram и другие крупнейшие IT-компании объявили о том, что перестанут выдавать информацию о жителях Гонконга властям Китая, передаёт 6 июля Associated Press.

Отмечается, что односторонний запрет вводится в связи с принятием в КНР закона о национальной безопасности Гонконга. Предполагается, что он продлится до тех пор, пока экспертами не будет дана оценка закону с точки зрения соответствия правам человека.

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Напомним, принятый в Китае закон направлен на предотвращение и наказание действий, угрожающих национальной безопасности Гонконга — специального административного района КНР. К таким действиям в Пекине относят призывы к сепаратизму, терроризму, подрыву государственной власти и сговор с зарубежными антикитайскими силами.

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