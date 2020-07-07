Анкара, , 01:34 — REGNUM Российские самолеты-амфибии Бе-200ЧС, направленные Россией в Турцию для оказания помощи в тушении пожаров, эффективно справляются со своей задачей, заявил руководитель управления лесного хозяйства турецкой провинции Измир Зафера Деринча, 6 июля сообщает газета Sabah.

Он отметил, что отличительным преимуществом данной модели является высокая маневренность и способность набирать воду из бассейнов на плотинах. Деринча рассказал, что за час работы самолет успел совершить семь вылетов для пополнения и сброса воды и этим помог предотвратить пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для борьбы с лесными пожарами в республике.

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