Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Продажу Литве шести военных вертолетов UH-60M Black Hawk и оборудования к ним одобрил госдепартамент США, 6 июля сообщает управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) американского министерства обороны.

Сумма сделки составляет $380 млн. В госдепе отметили, что продажа американских вертолетов поможет с обеспечением безопасности союзнику по НАТО, а также улучшит совместимость вооружений США и альянса при реализации различных задач.

Госдеп уже уведомил Конгресс США о решении одобрить продажу. В течение 30 дней конгрессмены должны изучить документы и принять или отклонить сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая США приняли решение произвести и продать Индии 21 морской вертолет MH-60R Seahawk.

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