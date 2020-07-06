Анкара, , 20:24 — REGNUM В Турции заявили об успешных испытаниях первой отечественной противокорабельной крылатой ракеты «Атмака» («Ястреб»), сообщает 6 июля пресс-служба компании-разработчика Roketsan.

В Анкаре намерены заменить этими ракетами стоящие на вооружении ВМС Турции американские крылатые ракеты «Гарпун».

Глава департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что новая ракета успешно поразила цель на расстоянии свыше 200 км, и можно ожидать их поступления на вооружение флота уже в текущем году.

По некоторым данным, пусковые установки ракет «Атмака» могут устанавливаться не только на корветах или фрегатах, но и на ракетных катерах.

Кроме того, заявлено, что ракета наводится на цель по закрытому каналу связи и может быть перенацелена даже после запуска.

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