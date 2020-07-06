Сеул, , 17:30 — REGNUM Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung столкнулись с проблемами в работе зарядных устройств, сообщает 6 июля портал Sam Mobile.

Неисправность отмечена в работе смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Они или вообще не заряжались или самостоятельно отключались от зарядки.

При этом тип зарядного устройства не влиял на работу гаджетов, проблемы наблюдались как у сторонних зарядных устройств, так и у официальных, произведенных компанией Samsung.

Точная причина неполадок пока окончательно не установлена, по мнению ряда специалистов, они могли быть вызваны недавно вышедшим обновлением операционной системы Android.

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