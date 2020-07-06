Токио, , 15:33 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Wald International представило пакет доработок для кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe. Об этом сообщается на сайте компании.

Внешне модернизированное авто похоже на производительные версии AMG. Пакет доработок называется «Sports Line». Он предназначен для тюнинга Mercedes-Benz GLE Coupe 2016−2019 годов выпуска.

Тюнеры заменили переднюю решётку радиатора на решётку Panamericana. А для того, чтобы подчеркнуть широкие воздухозаборники бампера, специалисты компании добавили фартук. Кроме того, модель в новой вариации имеет встроенный дневные ходовые огни.

На корме у автомобиля крепится бампер с диффузором и центральным стоп-сигналом. Отдельно стоит отметить, что все новые детали из тюнингового пакета крепятся на заводские точки установки, что делает модернизацию авто более простой.

Дополнительным элементом в образе прокаченного кроссовера являются огромные колесные диски размером 10,5×24 дюйма с полированным ободом и черными акцентами в центре.

Ранее у российских дилеров компании Mercedes-Benz в продаже появилась новая модель кроссовера GLB, построенная на «тележке» от Mercedes-Benz A-Class.

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