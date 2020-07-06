Москва, , 15:12 — REGNUM Российские умельцы из проекта «Гараж 54» оснастили старенькую модель «Жигулей» деревянным сцеплением. Видео с тестами данного авто размещено на канале Garage 54 в YouTube.

С какой целью блогеры проводили этот эксперимент неизвестно. Видимо авторы проекта решили удивить заграничных автолюбителей и по этой причине демонстрационный ролик вышел на английском языке.

Стоит отметить, что авто с деревянной деталью удачно прошло все испытания российских энтузиастов.

Водитель, который тестировал машину, заверил, что в ходе испытаний Lada ему удалось переключить все передачи. Единственная возникшая у него трудность была связана с возвращением рычага трансмиссии на место первой передачи. Также, по словам водителя, в машине чувствовался запах сожженной древесины.

Напомним, компания «АвтоВАЗ» начала отгрузку партии Lada Largus для «Почты России». Объём поставки — свыше тысячи экземпляров фургонов и пятиместных универсалов Largus.

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