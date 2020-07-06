Нью-Дели, , 14:42 — REGNUM Индийская компания Reliance Jio создала и запустила на днях альтернативу американской платформе для видеоконференций Zoom. Как сообщает Economic Times, приложение поддерживает до 100 участников

Также отмечается, что Zoo и Google Meet JioMeet предлагает пользователям неограниченное количество бесплатных звонков в высоком разрешении, которые могут длиться до 24 часов. В сервисе пока нет платных тарифов — компания, владеющая приложением, принадлежит холдингу Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани и имеет репутацию поставщика бесплатных услуг.

Добавим, что JioMeet имеет несколько особенностей: в него интегрированы сервисы eHealth и eEducation, что позволяет на расстоянии получать консультации и рецепты у врача, а также создавать виртуальные классы для учеников и студентов, записывать уроки/лекции, давать и принимать домашнее задание.