Рим, , 14:19 — REGNUM Итальянская компания по производству мотоциклов Ducati провела испытания прототипа мотоцикла Ducati Multistrada V4. Снимки с испытаний размещены на сайте Ride Apart.

О том, что компания ведёт модернизацию байка Multistrada было заявлено гендиректором Ducati Клаудио Доменикали ещё во время празднования выпуска 100-тысячного экземпляра актуальной версии мотоцикла.

Судя по полученным фото, байк практически готов к началу производства. Из новшеств у новинки можно отметить новую форму ветрового стекла, а также модернизированные полуобтекатели с широкими воздухозаборниками. Также мотоцикл оснащён иной системой выхлопа, выходы от которой находятся по бокам с каждой стороны радиатора.

Кроме того, байк выделяется открытым шпалерным подрамником и открытым «треугольным маятником».

Стоит отметить, что часть деталей была взята у нынешней версии модели Multistrada. Это 9-спицевые колёса, а также задний амортизатор со смещенным резервуаром.

Информации о том, когда состоится премьера новинки, пока нет.

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