Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Специалисты калифорнийской тюнинговой компании Mission Performance разработали версию кроссовера BMW X3 с задним приводом, благодаря которому авто хорошо подходит для дрифта. Видео с тестированием модели размещено на канале MissionPerformance в YouTube.

Стоит отметить, что режим заднего привода BMW X3 M был активирован благодаря настройкам произведёнными специалистами ателье в электронном блоке управления двигателя. Теперь владельцы обновлённого X3 M смогут сменить свой полноприводный кроссовер на заднеприводный дрифтер одним нажатием на тумблер.

Такой режим уже есть в рестайлинговых моделях BMW M5 и M8. Однако до этого момента в списке опций X3 M его не было. Теперь компактный X3 M может легко крутиться по дороге как «волчок».

Ранее немецкое тюнинг-ателье Manhart представило модернизированную версию BMW X3M Competition, которая развивает 100 км/ч всего за четыре секунды.

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