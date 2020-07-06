Москва, , 11:30 — REGNUM Уже в июле фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» войдёт в состав Военно-морского флота России. Об этом сегодня, 6 июля, в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Читайте также: Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Петербург после госиспытаний

Что касается кораблей океанской зоны, то в этом сегменте, как подчеркнул адмирал, ставка сделала на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22 350 типа «Адмирал Горшков».

«В настоящее время второй фрегат этого проекта «Адмирал Касатонов» завершает испытания. Планируется, что уже в этом июле он будет принят в состав ВМФ», — уточнил Евменов.

Главком ВМФ добавил, что проект 22 350 имеет большой модернизационный запас и получит дальнейшее развитие касательно корабельных систем и вооружения. Евменов не сомневается, что, благодаря своим тактико-техническим характеристикам, эти фрегаты усилят группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад, 6 июня, новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350) прибыл на Северную верфь в Санкт-Петербурге после завершения морской части государственных испытаний. Они длились десять месяцев и проходили на Северном и Балтийском флоте.