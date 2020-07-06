Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Южнокорейская компания Kia официально представила модель K5 (Optima) нового поколения для авторынка Северной Америки. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новинка собрана на новой «тележке» N3. Она позволила увеличить размеры модели. Теперь длина модернизированного седана K5 равна 4905 мм, а колёсная база достигает 2850 мм.

Главным преимуществом новой платформы стала улучшенная управляемость. Что же касается внешности авто, то она выполнена в стиле обновленной версии для рынка Южной Кореи. Спереди машины установлена новая радиаторная решетка с фарами Z-образной формы.

Недостатком новинки для Северной Америки является отсутствие цифровой «приборки», которая не будет доступна даже за доплату. Кроме того, на американском авторынке Kia K5 будет иметь классический рычаг трансмиссии вместо поворотной шайбы.

Вместе с тем производители уделили большое внимание системам безопасности авто. Новинка оснащена уже в базовой комплектации системой экстренного торможения, помощником предупреждающим о фронтальном столкновении, а также функциями распознавания пешеходов и контроля удержания полосы движения.

Ранее компания Kia Motors Russia and CIS официально подтвердила информацию о приостановке продажи в России кроссовера Seltos в комплектациях Comfort, Luxe и Style.

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