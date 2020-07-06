Мехико, , 10:21 — REGNUM Глава Mazda USA (представительство японской марки в США) раскрыл технические характеристики новой модели Mazda3 Turbo. Об этом говорится в видео, опубликованном на канале компании в YouTube.

Премьера новой модели японской марки прошла в Мексике. Это более мощная модель Mazda 3. Она оборудуется бензиновым мотором на 2,5 л с турбонаддувом SKYACTIV-G Turbo. Таким образом, производительность силовой установки составляет 231 л. с. и 420 Нм.

Однако новая модель агрегатируется только с шестискоростным «автоматом», механическую трансмиссию модель не получила. Стоит только отметить, что такое оснащение новинки предусмотрено для авторынка Мексики. Вполне возможно, что на других рынка Mazda3 Turbo обзаведется «механикой».

В экстерьере машины мало что поменялось. Внутри появилась современная аудиосистема Bose с 12 динамиками, люк с электроприводом, колесные диски на 18 дюймов и светодиодные фары.

Напомним, представленные на авторынке России модели Mazda6 и CX-9 имеют такой же двигатель, как и новая Mazda3 Turbo.

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