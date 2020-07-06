Иерусалим, , 09:40 — REGNUM Успешный запуск разведывательного спутника нового поколения «Офек-16» состоялся в центре Израиля. Об этом сообщает 6 июля пресс-служба израильского минобороны.

Запуск состоялся на базе «Пальмахим» в центре страны в 04:00 по местному времени (совпадает с московским), для этого были скорректированы все полёты над этой территорией. Для запуска использовалась пусковая установка «Шавит».

Бригадный генерал Шломи Судри заявил на пресс-конференции, что запуск был выполнен «чрезвычайно успешно». Аппарат уже передал устойчивый сигнал с орбиты, а примерно через неделю будут получены и первые снимки.

«Офек-16» представляет собой электрооптический разведывательный спутник с расширенными возможностями, который будет работать в рамках израильской спутниковой программы. Она действует более 30 лет: спутник «Офек-1» запустили в 1988 году.

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