Нью-Йорк, США, , 15:33 — REGNUM Совокупный объём электронных отходов во всём мире достиг рекордного уровня в 2019 году. Об этом сообщается в отчёте Глобального мониторинга электронных отходов ООН.

Отчёт об уровне электронных отходов, то есть выброшенных электронных устройствах и их частях, был подготовлен Глобальным партнёрством по статистике электронных отходов (GESP). Это партнёрство, созданное при участии Международного союза электросвязи, готовит такие отчёты для Организации Объединённых Наций с 2017 года.

По оценкам экспертов, в 2019 году совокупный объём электронных отходов составил 53,6 млн тонн, что является рекордным показателем. Таким образом, на каждого жителя Земли в прошедшем году в среднем пришлось около 7,3 кг электронных отходов. Отмечается, что среди этих отходов процесс вторичной переработки прошли лишь 17,4% электронных устройств и их компонентов.

Авторы доклада предупреждают, что электронные отходы становятся самым быстрорастущим типом бытовых отходов. Они рекомендуют принять меры по рациональному управлению электронными отходами, которые позволят смягчить их влияние на окружающую среду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что в столице России ежегодно накапливается около 130 тысяч тонн электронных отходов.