Пекин, , 15:01 — REGNUM Китайская компания Huawei в скором времени запустит серийное производство мониторов для персональных компьютеров. Об этом сообщает портал GizChina со ссылкой на источники в отрасли.

Сообщается, что специалисты Huawei занимаются разработкой мониторов уже долгое время. В настоящее время проводится тестирование мониторов, ожидается, что они поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев.

По данным портала, первая линейка мониторов Huawei будет представлена тремя моделями. Мониторы будут интегрированы в экосистему Huawei, то есть смогут подключаться к смартфонам и другим электронным устройствам компании.

Предполагается, что мониторы от Huawei могут быть представлены вместе с новым флагманским смартфонов Mate 40 в конце 2020 года. Также на этом мероприятии может быть представлен первый компьютер на базе материнской платы Huawei Kunpeng.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Huawei получила разрешение от правительства Великобритании на создание крупного исследовательского центра возле Кембриджа.