Токио, , 14:31 — REGNUM Специалисты из нескольких японских организаций начали разработку системы для сведения с околоземной орбиты обломков спутников и других объектов космического мусора. Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun.

Разработкой новой системы занимаются специалисты компании SKY Perfect JSAT Corp. совместно с учёными Института физико-химических исследований RIKEN. Планируется, что удаление космического мусора с орбиты будет производиться с помощью небольшого спутника.

Разрабатываемый аппарат будет оснащён специальным лазером, который позволит придавать объектам космического мусора ускорение, достаточное для свода с орбиты и последующего уничтожения в плотных слоях атмосферы. Планируется, что первый экспериментальный спутник будет запущен в 2026 году.

Подобные проекты по удалению неиспользуемых спутников и их обломков с околоземной орбиты разрабатываются в нескольких странах. Например, швейцарская компания ClearSpace в рамках контракта с Европейским космическим агентством (ЕКА) планирует в 2025 году запустить экспериментальный спутник для вывода с орбиты крупного обломка космического аппарата ЕКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Роскосмос получил патент на устройство в виде крупноячеистой сети, которая может использоваться для захвата объектов космического мусора и выведения их с орбиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос запатентовал сеть для уборки космического мусора