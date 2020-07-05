Харбин, Китай, , 14:00 — REGNUM В китайском городе Харбин запущена система бесконтактной оплаты проезда на основе сканера формы лица. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Новая система бесконтактной оплаты не требует ни банковской карты, ни смартфона. Она разработана специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта компанией Sense Time в сотрудничестве с транспортной компанией Zhiyuanhui.

В основе новой системы лежит технология распознавания лиц с помощью специального сканера. Подобные приборы используются в современных смартфонах для разблокирования устройства. После регистрации в специальном приложении жители Харбина могут оплачивать поездки с помощью специальных терминалов, установленных на входе в метро.

Система распознаёт лицо пользователя и снимает оплату за проезд с банковской карты, привязанной к приложению. Разработчики утверждают, что система способна даже распознавать лица людей с надетыми медицинскими масками. Ожидается, что применение этой технологии позволит ускорить оплату проезда и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в часы пиковой нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае американская компания Rank One представила систему, позволяющую распознавать личность человека на основе формы бровей и глаз человека.