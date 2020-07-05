Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Специалисты американской компании Tesla полностью заменят программную часть системы поддержки водителей Autopilot. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Маск объяснил, что при создании нового программного кода будут гораздо шире использоваться технологии нейронных сетей. Он добавил, что сразу после перехода на новый программный код система поддержки водителей получит множество новых функций. После всестороннего тестирования системы функционал будет расширен ещё больше.

«Скорее всего, новый код будет готов через два или четыре месяца», — отметил Маск.

В настоящее время система поддержки водителей Tesla Autopilot поддерживает несколько функций третьего уровня автономности автомобилей. Например, на этом уровне автоматизации система способна автоматически изменять полосу движения. При этом водитель должен следить за ситуацией на дороге и быть готов взять управление на себя.

В апреле 2019 года Маск заявлял, что к концу 2020 года электромобили Tesla смогут управляться совершенно автономно, что позволит создать службу беспилотного такси. Однако позже основатель Tesla сдвинул сроки перехода к полностью автономным автомобилям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Tesla добавила в систему поддержки водителей Autopilot функцию распознавания сигналов светофоров и знаков «Стоп».

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