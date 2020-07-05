Москва, , 12:57 — REGNUM Американская компания Space Adventures подписала контракт с двумя туристами, которые отправятся на Международную космическую станцию в 2021 году. 5 июля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское представительство Space Adventures.

В июне российская компания РКК «Энергия» (входит в Роскосмос) подписала с американской компанией Space Adventures соглашение об организации коммерческого туристического полёта на МКС для двух человек. При этом контракт с самими космическими путешественниками ещё не был заключён.

«Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа», — заявили в Space Adventures.

Компания Space Adventures является единственным в мире организатором туристических полётов на МКС. В период с 2001 года по 2009 год эта компания организовала восемь коммерческих полётов на орбитальную станцию.

В 2021 году, как и при предыдущих запусках, доставка туристов на МКС будет производиться российским кораблём серии «Союз». Соглашение с одним из туристов также предусматривает выход в открытый космос в сопровождении члена экипажа МКС. Ни один из туристов, побывавших на МКС прежде, не выходил за борт станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Space Adventures рассказали, что выход туриста в открытый космос с МКС продлится от 90 до 100 минут.

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