Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Американская компания Facebook начала тестировать функцию голосового управления в гарнитурах виртуальной реальности Oculus Quest. Об этом сообщает VentureBeat.

Тестовая функция поддержки голосового управления добавлена в 18 версии программного обеспечения Oculus Quest. В настоящее время поддерживается только английский язык.

Среди поддерживаемых команд сохранение снимка экрана, запуск трансляции изображения на другое устройство, а также и выключение гарнитуры. Ожидается, что после завершения тестирования поддержка голосового управления будет добавлена в стабильную версию прошивки Oculus Quest.

Facebook приобрела специализирующуюся на гарнитурах виртуальной и дополненной реальности компанию Oculus VR в 2014 году за $2,3 млрд. В 2018 году был представлен шлем Oculus Go, а годом позже более продвинутая версия Oculus Quest.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Facebook объявили о прекращении дальнейшего производства базовой версии гарнитуры Oculus Go.

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