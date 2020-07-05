Москва, , 12:03 — REGNUM Запуск российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» запланирован на осень 2021 года. 5 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Последняя советская автоматическая межпланетная станция — «Луна-24» — была запущена на естественный спутник Земли в 1976 году. «Луна-25» (также известная как «Луна-Глоб») станет продолжением этой программы по исследованию Луны.

В Роскосмосе сообщили, что испытания уже собранного космического аппарата «Луна-25» начнутся в первом квартале 2021 года. Планируется, что проверка аппарата, включая этап электрических и функциональных испытаний, продлится до лета следующего года.

«Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» к естественному спутнику Земли запланирован на 1 октября 2021 года», — отметили в Роскосмосе.

«Луна-25» будет состоять из орбитального зонда и посадочного аппарата. Планируется, что зонд проработает на поверхности Луны не менее одного земного года. Посадочный аппарат будет исследовать лунную поверхность, а также породы в недрах Луны на глубине до двух метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года специалисты Института космических исследований РАН завершили испытания технических образцов гамма‑ и нейтронного спектрометра для орбитального космического аппарата «Луна-26».

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