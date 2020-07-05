Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Проводимый компанией Apple опрос владельцев смартфонов подтверждает возможные планы компании по отказу от поставки базовых зарядных устройств в комплектах новой линейки iPhone. Об этом сообщает портал Wccftech.

В июне аналитики компании Barclays заявили, что новые смартфоны от Apple линейки iPhone 12 будут поставляться без привычных проводных наушников и базовых зарядных устройств. Эту информацию также подтверждали и другие эксперты.

О правдивости этих предположений свидетельствует и новый опрос, который Apple предлагает пройти пользователям смартфонов. В частности, у тех, кто недавно приобрёл новый iPhone, спрашивают о применении базового зарядного устройства. Предлагаемые варианты ответа включают использование базового зарядного устройства дома или на работе, передачу его члену семьи или другу, а также отказ от использования базовой зарядки.

В настоящее время базовое зарядное устройство в магазинах Apple мощностью 5 Вт сейчас можно приобрести за $19. Входившее в комплекты iPhone 11 зарядное устройство мощностью 18 Вт стоит $29. Старт продаж смартфонов iPhone 12 ожидается осенью 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 14. Большинство пользователей смартфонов iPhone получат доступ к этой версии системы осенью текущего года.

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