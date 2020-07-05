Москва, , 11:13 — REGNUM Внеплановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции потребовалась для уклонения от возможного столкновения с обломком российской ракеты «Протон». 5 июля об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского аэрокосмического агентства NASA.

3 июля в Роскосмосе объявили о внеплановой коррекции орбиты МКС. Отмечалось, что эта операция потребовалась для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором, однако конкретный объект не назывался.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12, запущенной в сентябре 1987 года», — заявили в NASA.

Ракетами SL-12 в США называют российские носители семейства «Протон». В сентябре 1987 года было проведено два пуска ракет-носителей «Протон-К». 3 числа ракета этого типа использовалась для вывода на орбиту автоматической орбитальной станции «Космос-1870», а 16 сентября — для запуска трёх спутников системы ГЛОНАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Роскосмосе заявили, что в результате внеплановой коррекции высота орбиты МКС была поднята на 900 метров. Для выполнения этого манёвра были запущены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», состыкованного с орбитальной станцией.

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