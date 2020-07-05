Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Операционная система iOS 14 от Apple показала хорошую производительность на смартфоне 2015 года iPhone 6s, но привела к более быстрой разрядке аккумулятора. Об этом сообщает портал Wccftech.

Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 14 в июне. Релиз стабильной версии ожидается осенью, однако новая версия ОС уже доступна в тестовой версии.

В Apple заявляли, что iOS 14 будет поддерживаться на многих смратфонах iPhone, включая модели, вышедшие более 5 лет назад. Поэтому технический журналист Брэндтон Батч решил проверить работоспособность новой версии операционной системы на смартфоне iPhone 6s, поступившем в продажу в 2015 году.

Он отметил плавность работы и высокую производительность системы. При этом Батч обнаружил, что новая версия iOS приводит к более быстрому расходу заряда аккумулятора. Эксперты подчёркивают, что представленная версия iOS 14 является тестовой и эта проблема может быть исправлена в стабильной версии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Apple заявили, что в iOS 14 будет переработан интерфейс операционной системы, появится режим «картинка в картинке», а также улучшен голосовой помощник Siri.