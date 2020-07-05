Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Американская компания Virgin Galactic завершила разработку пилотируемой капсулы для космоплана SpaceShipTwo. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

Virgin Galactic разработала космоплан SpaceShipTwo для проведения туристических суборбитальных полётов. В настоящее время компания проводит испытания этих космопланов, а также работу над финальным видом пилотируемой капсулы.

Окончательный дизайн кабины туристического космического корабля будет представлен 28 июля на специальном мероприятии, которое будет транслироваться на видеохостинге YouTube. Отмечается, что эта демонстрация станет одной из последних вех на пути к коммерческим запускам.

«На протяжении всей истории полёта человека в космос основными целями конструкции кабины были функциональность и безопасность. Кабина космического корабля Virgin Galactic использовала эти предпосылки, дополнив их специальными решениями для нового поколения космических туристов», — отметили в Virgin Galactic.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Virgin Galactic провела очередные испытания второго космоплана серии SpaceShipTwo — VSS Unity.