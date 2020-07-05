Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Авторы проекта сверхкомпактной игровой консоли FunKey S собрали средства на её производство за три часа. Об этом говорится в обращении авторов проекта на краудфандинговой платформе Kickstarter.

FunKey S позиционируется как консоль для ретро-видеоигр. Размер этого устройства составляет 42,5×44,5×13,8 мм, что делает возможным использование этой консоли в качестве брелока для ключей. Авторы проекта уверяют, что FunKey S станет самой компактной игровой консолью в мире. На этой консоли можно будет запускать видеоигры для PlayStation первого поколения, Gameboy, NES, Sega Genesis (Megadrive) и других приставок.

Для сбора средств на производство первой партии FunKey S разработчики создали проект на краудфандинговой платформе Kickstarter. Требуемая сумма в $33 735 была собрана за три часа. Сейчас суперкомактную консоль заказало уже 765 человек, а общая сумма сборов составила почти $66 тысяч.

«FunKey S была нашей мечтой на протяжении многих лет, и менее чем за три часа вы превратили её из прототипа в полноценный продукт», — отметили авторы проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года компания Unit-E представила компактный игровой компьютер PC Classic для запуска игр под управлением операционной системы DOS.

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