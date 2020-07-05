Москва, , 08:53 — REGNUM Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции комету C/2020 F3 (NEOWISE). Снимок опубликован на странице космонавта в социальной сети Twitter.

Комета C/2020 F3 была обнаружена в марте 2020 года космическим телескопом NEOWISE. 3 июля она приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние и стала самой яркой кометой за последние 7 лет.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!», — подписал снимок космонавт.

Максимальной яркости (около 0,9 звёздной величины) комета достигнет 6−7 июля. Жители серверного полушария Земли смогут увидеть её в ясном ночном небе невооружённым взглядом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года на ВДНХ прошла выставка фотографий, сделанных космонавтами во время пребывания на Международной космической станции.

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