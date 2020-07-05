Лондон, , 07:57 — REGNUM Правительство Великобритании запретит использовать оборудование китайской компании Huawei при развёртывании сетей 5G. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (GCHQ) подготовил новый доклад с оценкой допустимости использования оборудования Huawei при создании инфраструктуры сетей мобильной связи пятого поколения. В предыдущем докладе по этой теме специалисты GCHQ отмечали, что оборудование китайской компании может использоваться в некритичных элементах инфраструктуры, однако сейчас эксперты пересмотрели свою позицию.

Сообщается, что в докладе, который должен быть представлен премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в течение недели, рекомендуется полностью запретить использовать оборудование Huawei в сетях 5G по соображениям национальной безопасности. Также в докладе отмечается, что санкции правительства США оказали «серьёзное» влияние на Huawei, что повлияло и на оценку экспертов GCHQ. Ожидается, что окончательное решение по вопросу использования оборудования Huawei в сетях 5G в Великобритании будет принято до конца 2020 года.

Отметим, что среди телекоммуникационного оборудования сетей предыдущего поколения связи — 4G/LTE — на долю Huawei приходится около одной трети. Ожидалось, что британские операторы будут использовать оборудование Huawei при развёртывании сети 5G примерно в таком же объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Великобритании выдало компании Huawei разрешение на создание крупного исследовательского центра в пригороде Кембриджа.

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