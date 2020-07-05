Москва, , 06:32 — REGNUM Дальность поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек была в увеличена до 10 километров в ходе испытаний. Ранее такие орудия могли эффективно поражать цели на дистанции до двух километров.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7−8 км, максимальная — примерно 10», — приводит ТАСС слова одного из источников в военно-промышленном комплексе.

Источник отмечает, что испытания такого вида оружия идут в России с 2015 года. Другой собеседник добавил, что пушка способна уничтожить летательный аппарат на расстоянии в 10 километров за счет сжигания электронных компонентов в аппаратуре. Также орудие способно поражать и наземные цели.

Источники отмечают, что основной проблемой при использовании такого оружия является потребность в большом объеме электрической энергии, которая питает пушку. В связи с этим в ВПК пока не называют сроки, в течение которых появится и мобильный комплекс с электромагнитной пушкой.

Пока официальных подтверждений информации об этом оружии не поступало.