Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Американская компания United Launch Alliance, являющаяся подрядчиком NASA, получила от компании Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, который был создан для замены российских РД-180. Об этом сообщает портал Space News.

Отмечается, что двигатель не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем. Второй BE-4 планируется поставить до конца июля текущего года. Как сообщало ИА REGNUM, в США не единожды заявляли о готовности отказаться от российских двигателей, ссылаясь на американское законодательство, санкции и угрозу национальным интересам. Российский «Энергомаш», в свою очередь, продолжает поставки двигателей в соответствии с заключенными контрактами, а в МИД России заявляют, что отказ от РД-180 для американцев будет равносильным «выстрелом себе в ногу».

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